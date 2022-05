Percorre l'autostrada contromano, causa un incidente e scappa. Denunciato dai carabinieri.

E’ successo all’alba di domenica 22 maggio, quando alla Centrale operativa della Compagnia carabinieri di Domodossola è scattato l’allarme per un veicolo che, percorrendo la SS 33 del Sempione contromano, all’altezza dello svincolo di Villadossola, era andato a sbattere contro un’altra autovettura, ribaltandosi.

Giunte sul luogo dell’incidente tre autovetture dell’Aliquota radiomobile di Domodossola, insieme ai sanitari del 118, dopo aver prestato le prime cure agli occupanti del veicolo colpito dal mezzo in contromano - due turisti olandesi che sono stati immediatamente trasportati in ambulanza al Pronto soccorso - gli uomini dell’Arma si sono dedicati alla ricostruzione della dinamica dell’incidente ed a disporre in sicurezza il tratto di strada, mentre una pattuglia si è messa alla ricerca dell’autore del sinistro, che nel frattempo si era dato alla fuga.

E' stato trovato poco dopo, lungo via Domodossola di Villadossola, incosciente. Trasportato anch’esso all’ospedale, è risultato positivo al test etilometrico, con un tasso di oltre 3 volte il consentito. Nessuna lesione invece riportata nell’impatto, mentre si è ancora in attesa dell’esito dell’esame tossicologico. Anche per i turisti olandesi la brutta vicenda si è conclusa positivamente, stante che non hanno riportato ferite, ma solo un grosso spavento e sono stati dimessi dall’ospedale nella medesima mattinata. Per il giovane autista che ha causato l’incidente, un neopatentato di Anzola, è scattata la denuncia con l’accusa di guida in stato di ebbrezza alcolica, fuga da incidente con feriti ed omissione di soccorso, tutti reati previsti dal codice della strada.