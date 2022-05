Venditori porta a porta senza permesso: multa di oltre 10 mila euro

La Stazione carabinieri forestali di Lesa, a seguito di segnalazione di alcuni cittadini di Nebbiuno (Novara) infastiditi dall’atteggiamento “invadente” di alcuni venditori “porta a porta” di contratti di luce e gas, è intervenuta identificandoli e verificando il rispetto della normativa sulle “proposte di vendita a domicilio”.

"Dai controlli è emerso che il personale preposto alla vendita fosse dipendente di una impresa novarese dedita appunto alle proposte commerciali a domicilio che non aveva, però, adempiuto ad alcuni obblighi previsti dalla normativa di settore - spiegano dal Comando provinciale - Sono quindi scattate le sanzioni nei confronti dell’impresa per un totale di 10.328 euro. Oltre al tesserino identificativo con foto che i venditori devono sempre avere in evidenza, infatti, per l’esercizio della vendita diretta a domicilio sono previste anche comunicazioni alle Autorità ed agli Enti in particolare la comunicazione in Questura dell’elenco del personale impiegato e la segnalazione preventiva al Comune interessato dalla vendita porta a porta".

Dagli accertamenti dei carabinieri forestali di Lesa è emerso che la Questura di Novara ed il Comune di Nebbiuno non avessero ricevuto le dovute comunicazioni, con conseguente contestazione all’impresa delle sanzioni previste per entrambe le violazioni riscontrate.