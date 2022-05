Alessandria: incendio in una palazzina, evacuati i residenti

Intervento dei vigili del fuoco di Alessandria per le operazioni di messa in sicurezza e bonifica in seguito ad un incendio che questa mattina, lunedì 23 maggio, ha coinvolto lo scantinato di una palazzina di quattro piani in via Galileo Ferraris, dove gli operatori sono intervenuti con tre squadre con autoscala ed autobotte.

A causa del fumo sono state evacuate a scopo precauzionale le persone all’interno degli appartamenti. Non risultano feriti. Sono intervenuti i carabinieri, il personale 118 e i tecnici della società energetica.