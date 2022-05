Vespolate: precipita ultraleggero in campagna. Alle 9,30 di oggi, martedì 17 maggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Novara è stata allertata per incidente di aeromobile ultraleggero con due persone all’interno precipitato nelle campagne del comune di Vespolate nei pressi della superficie di volo Gianni Cerutti Fly.

Supportati dal funzionario tecnico di servizio i vigili hanno collaborato con il personale 118 per estrarre e soccorrere i due piloti e quindi mettere in sicurezza il velivolo. Uno dei feriti è stato affidato alle cure del personale medico 118 che ha provveduto al suo trasporto in ospedale con eliambulanza. Sono intervenuti inoltre la Cri di Novara e carabinieri di Vespolate.