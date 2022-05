Tentano di entrare in alcuni edifici, foglio di via per due giovani

Gli agenti della Squadra mobile di Novara, durante un servizio di prevenzione, hanno notato due donne che si aggiravano nei pressi di Corso Torino con fare sospetto, tentando di accedere in due diversi stabili.

Sono state bloccate ed il successivo controllo ha permesso di accertare che le giovani, rispettivamente di 18 e 20 anni, annoveravano precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La successiva perquisizione ha permesso di trovare due lamine in plastica opportunamente modellate per far scattare i naselli delle serrature e tre cacciaviti della lunghezza di 32 centimetri, il tutto nascosto nei pantaloni e nelle maglie indossate dalle ragazze che sono state denunciate. Il Questore della provincia di Novara ha emesso a loro carico un foglio di via obbligatorio, vietandogli di tornare nel Comune di Novara per tre anni.

La Questura raccomanda di prestare sempre la massima attenzione e di segnalare al 112 la presenza di persone sospette, permettendo così l’intervento tempestivo delle pattuglie impiegate sul territorio.