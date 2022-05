Arrestata a Novara una donna ricercata dal 2017

Lunedì 16 maggio la polizia di Novara ha arrestato una donna di 28 anni, ricercata dal 2017 e responsabile di numerosi furti in abitazione.

La donna, dall’età di 13 anni ha collezionato una lunghissima serie di denunce per reati contro il patrimonio, specie furti in abitazione, commessi in tutto il nord Italia, dal Veneto al Piemonte, fornendo diverse generalità ad ogni controllo delle forze di polizia. Doveva espiare una pena di 5 anni e due mesi di reclusione ma, dal 2017, era riuscita a rendersi irreperibile. Da alcuni giorni gli agenti della Squadra mobile e della Divisione anticrimine della Questura di Novara erano venuti a conoscenza della presenza della donna nella provincia e, dopo un’indagine lampo, sono riusciti ad individuarla. E' stato quindi predisposto un servizio di appostamento che ha consentito di arrestare la ricercata e condurla nella casa circondariale di Vercelli.