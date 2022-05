Arrestata la coppia specializzata in furti di alcolici nei supermercati

Erano specializzati in furti di alcolici nei supermercati, ma sono stati individuati ed arrestati dai carabinieri di Gravellona Toce.

I due, un uomo e una donna di nazionalità rumena, entrambi 32enni pregiudicati e conviventi, sono infatti ritenuti responsabili di numerosi furti ai danni di diversi supermercati. "L’intera attività investigativa, condotta con i tradizionali metodi dell’osservazione, pedinamento e controllo, ha origine a metà marzo scorso quando, ai danni del supermercato “Ipercoop” di Gravellona Toce è stato perpetrato un furto considerevole di oltre 100 bottiglie di alcolici per un valore complessivo di circa 3000 euro - spiegano dal Comando di Verbania - Grazie ad un’accurata disamina dei filmati di video-sorveglianza, sia dell’esercizio commerciale sia del sistema di telecamere comunali, gli operatori hanno potuto ricostruire con particolare accuratezza i movimenti dei responsabili e, tramite successivi accertamenti, giungere alla loro completa identificazione".

Sono in corso ulteriori attività d’indagine per verificare l’eventuale responsabilità della coppia in numerosi altri episodi analoghi verificatisi nel territorio della provincia e in altre zone del nord Italia, visto il loro modus operandi e gli elementi che accomunano tali furti a quello scoperto dai Carabinieri di Gravellona-Toce. I due sono stati rispettivamente portati nel carcere di Verbania e in quello femminile di Vercelli.