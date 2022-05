Rogo in un capannone nell'Alessandrino

Nella serata di ieri, domenica 8 maggio, i vigili del fuoco di Alessandria sono intervenuti nel Comune di Alluvioni Piovera, Frazione Montariolo, per l'incendio di un capannone.

Dalle prime informazioni il rogo ha coinvolto vari materiali contenuti all’interno della struttura che risulta dismessa. Il pronto intervento della squadra del distaccamento di Tortona con l’ausilio di altre due squadre provenienti dalla sede centrale hanno consentito di limitare il propagarsi delle fiamme. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per circa due ore. Non risultano persone coinvolte. Intervenuti anche carabinieri ed Arpa per gli accertamenti del caso.