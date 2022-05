Novara: furto in una farmacia, fermate due persone

Nella tarda serata di sabato 7 maggio, la Squadra volante della Questura di Novara, è intervenuta alla farmacia Beltrami di corso della Vittoria, a seguito di un allarme antirapina arrivata alla sala operativa.

Giunti gli operatori sul posto, hanno notato subito una persona che, alla vista della Volante, ha cercato di darsi alla fuga verso il centro cittadino. Successivamente gli agenti hanno notato, attraverso le vetrine della farmacia, la presenza di un altro soggetto, con volto coperto, che tentava di nascondersi all’interno di un corridoio del locale. Nel frattempo è arrivato il responsabile della farmacia che ha aperto la porta principale facendo entrare gli agenti.

Una volta all’interno dell’esercizio commerciale, gli operatori sono riusciti a fermare l'uomo, di origine marocchina, che si era nascosto all’interno del bagno ed aveva provato a darsi alla fuga frantumando una finestra. Portato in Questura, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato a piede libero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, soggiorno irregolare sul territorio nazionale. Contestualmente, su segnalazione della sala operativa, un altro equipaggio si è diretto in piazza Garibaldi, in quanto un passante che aveva assistito alla scena precedente, aveva segnalato la presenza del primo soggetto che si era dato alla fuga. Gli agenti hanno individuato un ragazzo di minore età e di origine marocchina, lo hanno bloccato e portato in Questura, dove è stato denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, false generalità, soggiorno irregolare sul territorio nazionale