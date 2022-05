Abusa della moglie parzialmente invalida e la picchia

La polizia di Novara arresta un uomo per maltrattamenti in famiglia grazie alla vicina di casa che, accortasi di quanto stava accadendo, ha accolto la vittima e chiamato i soccorsi.

Nel pomeriggio del 29 aprile, gli equipaggi della Squadra volante della Questura di Novara - sono intervenute a seguito delle segnalazione di una lite familiare in corso. Una donna, infatti, sentito il pianto della vicina di casa parzialmente invalida, è riuscita ad accoglierla in casa e a chiamare i soccorsi. Gli agenti hanno immediatamente preso contatti con la vittima, che con non poche difficoltà ha riferito di una situazione familiare molto complessa, legata anche ai problemi di alcolismo del marito. A causa delle continue assunzioni di bevande alcoliche, l’uomo, su cui gravano precedenti specifici di polizia, sarebbe diventato nel tempo violento, usando violenza sia verbale sia fisica nei confronti della moglie, rendendosi anche protagonista di abusi sessuali. L’uomo, classe 1964, è stato arrestato e portato nel carcere di Novara, per il reato di maltrattamenti in famiglia, oltre ad essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.