Alcol ai minori, chiusa una discoteca per 30 giorni

Una discoteca di Bosco Marengo è stata chiusa per 30 giorni, su disposizione del questore di Alessandria, per la somministrazione di alcolici a minori. In alcune occasioni le alterazioni provocate dall'alcol hanno reso necessario l’intervento di personale sanitario.



In altre occasioni, inoltre, gli addetti alla sicurezza del locale si sono resi autori di comportamenti aggressivi nei confronti degli avventori. In alcune di queste circostanze, solo l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine, ha fatto sì che quanto stava accadendo non innescasse conseguenze gravi.