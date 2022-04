Novara: compravano la cocaina con il reddito di cittadinanza

Compravano droga col reddito di cittadinanza.

In seguito all’arresto di un italiano di 61 anni, trovato in possesso di 116 dosi preconfezionate per un totale di 81 grammi di cocaina, sono state trovate durante la perquisizione numerose carte Poste pay intestate a diversi soggetti residenti a Novara. Le successive attività di indagine hanno permesso di identificare 3 persone rispettivamente di 35, 43 e 63 anni, tutti italiani e residenti nel capoluogo, che sono stati denunciati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Infatti, dagli accertamenti svolti è stato appurato che i tre erano intestatari delle carte ritrovate e nelle stesse carte veniva accreditato il reddito di cittadinanza di cui erano beneficiari.

Nello specifico, i tre utilizzavano il reddito percepito per acquistare la droga. Gli stessi, pur di assicurarsi la loro dose avevano consegnato allo spacciatore le carte prepagate col relativo codice su cui veniva accreditato il loro reddito di cittadinanza. In tal modo lo spacciatore, in possesso delle carte prepagate e ricaricate mensilmente, poteva autonomamente attingere le somme di denaro e quindi garantirsi il pagamento delle cessioni di cocaina attraverso prelievi o altri acquisti. Inoltre nel corso della stessa indagine è stato denunciato un soggetto di nazionalità albanese, di 47 anni per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.