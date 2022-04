Pombia: garage in fiamme, danneggiate le auto

Lunedì 18 aprile, intorno alle 20.50, una squadra di vigili del fuoco di Arona è intervenuta a Pombia in via Castello per l'incendio di una autorimessa.

Il personale ha trovato un garage in cui erano ritirate delle autovetture ed altro avvolti dalle fiamme e hanno provveduto ad estinguere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area, con l'ausilio di due squadre di Arona e una di Romagnano Sesia. Fortunatamente non risulta alcun ferito, solo danni. Intervenuti anche i carabinieri di Arona per i rilievi del caso e la Croce Rossa.