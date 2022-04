A fuoco una tettoia per ricovero attrezzature

Oggi, 16 aprile ore 7.00 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Arona in via Lamarmora per un incendio, ormai generalizzato, ad un'ampia tettoia per ricovero attrezzature, materiali ed altri beni personali, compresi due box in metallo contenenti oggetti collezionati; attiguo a questa, un "angolo bar" per uso privato in giardino. Sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Arona e Borgomanero con autopompa, autobotte e due automezzi pickup, più una autobotte dalla sede centrale di Novara. In seguito interveniva un'autobotte anche dal distaccamento volontari di Romagnano Sesia. L' intervento per spegnimento delle fiamme e successivo smassamento e raffreddamento dei materiali coinvolti, si è protratto fino a tarda mattinata, prevedendo anche l'avvicendamento del personale. Non si segnalano feriti o persone direttamente coinvolte. Sul posto anche pattuglie dei carabinieri di Arona e la polizia locale di Dormelletto.