Alcolici a una minorenne e stupefacenti nel locale: chiuso per 60 giorni

Droga nel locale e nel parcheggio e somministrazione di alcolici a una minorenne: il questore chiude per 60 giorni un locale di Alessandria.

Nella notte fra venerdì 25 e sabato 26 marzo, il personale della Divisione Pasi della Questura, insieme ad altri poliziotti, agli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, due unità cinofile in forza alla Questura di Torino e un operatore della polizia scientifica, ha effettuato alcuni controlli nei locali pubblici cittadini. In particolare in uno di questi, grazie all’uso del cane addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti, sono stati trovati in 3 aree del locale ed anche nel parcheggio adiacente la struttura, involucri contenenti cannabinoidi suddivisi in dosi per un peso complessivo di 20 grammi ed un involucro di cocaina di peso appena inferiore ad un grammo.

Le verifiche nel locale hanno poi accertato che nel locale erano state somministrate bevande alcoliche ad una ragazza di 15 anni senza naturalmente che l'addetto si fosse preoccupato di controllare l’età della minorenne. Gli operatori, in prossimità dell’ingresso, hanno identificato un uomo che risultava essere colpito dalla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di rimanere nella propria dimora dalle 21 alle 7 e con il divieto di frequentare locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Il questore, valutato nel complesso l’attività svolta ed anche le verifiche successive riguardo sul personale che stava lavorando nel locale pubblico al momento del controllo, ne ha stabilito stabiliva la chiusura per 60 giorni.