In fiamme una cascina nell'Alessandrino: gravi danni a tetto e porticato

Alle ore 23,30 di ieri, lunedì 28 marzo, i vigili del fuoco di Tortona, Alessandria e Valenza sono intervenuti nel Comune di Sale per un incendio in una cascina.

Le fiamme hanno interessato un porticato di circa 500 metri quadri ed una parte abitativa. All’arrivo dei vigili del fuoco il rogo si era già esteso all’orditura del tetto del fabbricato, richiedendo per lo spegnimento l’utilizzo dell’autoscala e di due autobotti per il rifornimento idrico. Le operazioni di spegnimento hanno consentito il confinamento delle fiamme, impedendo la propagazione alle abitazioni confinanti.

L’incendio (le cui cause sono ancora in fase di accertamento) considerate le elevate temperature, ha reso interdetto all’utilizzo una porzione di fabbricato. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Non risultano persone coinvolte.