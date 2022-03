Numerosi furti nelle cantine condominiali, arrestato un 33enne

I carabinieri della Compagnia di Fossano hanno arrestato uomo di 33 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, in quanto sospettato di essere l’autore di alcuni furti aggravati commessi all’interno di diverse cantine condominiali.

Nella serata di domenica 20 marzo l’uomo è stato sorpreso da un residente all’interno di uno stabile nel pieno centro di Fossano. Immediato l’intervento dei carabinieri della Radiomobile che nella circostanza hanno riscontrato la forzatura delle porte di accesso di 6 cantine condominiali presenti nella struttura e che l’uomo aveva ancora con sé oggetti vari e generi alimentari raccolti all’interno di valige e contenitori lì reperiti, pronti per essere portati via. Effettuata una perquisizione personale, i militari hanno trovato nella disponibilità dell’uomo una collana, un paio di orecchini ed una medaglietta in oro, nascosti negli indumenti indossati. All’interno della sua autovettura hanno trovato strumenti per lo scasso, due passamontagna ed altro materiale ritenuto anch'esso provento di furto.

L’uomo è stato pertanto arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato e portato alla Casa circondariale di Cuneo. Nel corso della mattinata dello stesso giorno erano stati denunciati altri furti all’interno di diverse cantine condominiali. Si presume pertanto che possano essere stati commessi ulteriori furti non ancora denunciati. Sono al momento in corso accertamenti finalizzati ad individuare i proprietari della refurtiva trovata, quest’ultima sottoposta a sequestro e che potrà essere eventualmente visionata negli uffici della Compagnia carabinieri di Fossano, dove sono invitati a recarsi coloro che hanno recentemente subito dei furti nelle proprie cantine, al fine di visionare la refurtiva recuperata e procedere ad eventuali riconoscimenti.