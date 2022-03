Casale Monferrato: arrestato un uomo ricercato in Moldavia

E' stato portato nel carcere di Vercelli, in attesa dell'eventuale estradizione, il moldavo colpito da mandato d'arresto internazionale arrestato nella serata di venerdì 18 marzo dalla polizia di Casale Monferrato.

Nel corso di un controllo su strada, la pattuglia ha fermato e controllato le generalità di due uomini di origine moldava. L’accertamento nel database della banca dati interforze ha portato alla scoperta che uno dei due era colpito da un mandato di arresto, emesso dalle autorità del suo paese d’origine, per violenza sessuale e guida in stato di ebbrezza, reati riconosciuti anche per la legislazione italiana: l'uomo è stato perciò arrestato.