Tenta di passare la dogana con 113 grammi di marijuana nella borsa

Le fiamme gialle del Comando provinciale di Verbania, nel corso di un servizio svolto fuori dagli spazi doganali e finalizzato ad evitare che le merci attraversino la linea doganale nei punti non stabiliti, nelle vicinanze di Cannero (Verbania), hanno sequestrato oltre 100 grammi di marijuana e denunciato un verbanese per la sua detenzione.

I finanzieri di Piaggio Valmara, con l’ausilio di un’unità cinofila del Gruppo di Verbania, hanno sottoposto a controllo un cittadino italiano cinquantenne che viaggiava su un autobus di linea diretto a Brissago (Svizzera). L’uomo, poi risultato essere gravato da precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, alla vista del cane, ha mostrato chiari segnali di nervosismo che hanno attirato l’attenzione. Mentre i militari chiedevano all’uomo il motivo del proprio viaggio in Svizzera e lo stesso forniva ancora risposte generiche e poco convincenti, Quentin, un pastore belga in servizio a Verbania, si è lanciato sulla borsa che l’uomo aveva spinto sotto il sedile nella speranza che non venisse notata.

Subito l’uomo è stato fatto scendere dall’autobus con il proprio bagaglio. La perquisizione ha permesso di trovare, in una busta trasparente termosigillata, marijuana poi quantificata in 113 grammi e per questo è stato denunciato per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.