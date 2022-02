Scippa un'anziana in pieno centro, arrestato un quindicenne

Nella tarda mattina di venerdì 18 febbraio, aveva scippato nel centro storico di Alba una donna di 89 anni da poco uscita dalla propria abitazione: arrestato dai carabinieri.

Il giovane, che dopo aver raggiunta l'anziana alle spalle, le ha strappato la borsa che teneva tra le braccia facendola cadere a terra. Impossessatosi del solo denaro, una somma di circa 200 euro, il giovane ha abbandonato la borsetta con il restante contenuto sul ciglio di un vicolo delle vicinanze, allontanandosi poi a piedi per le vie del centro. La donna ha riportato una lussazione ad una spalla e delle lesioni al capo, tanto da dovere ricorrere alle cure sanitarie all’Ospedale di Verduno. I Carabinieri di Alba, dopo aver raccolto le informazioni salienti rispetto a quanto accaduto, hanno avviato le ricerche dell’autore della rapina visionando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza del circondario, individuando così un giovane rispondente alla descrizione fornita che veniva rintracciato poco dopo nei pressi della locale stazione ferroviaria.

Accompagnato in caserma ed identificato (un ragazzo di nazionalità egiziana di 15 anni), il giovane, in base all’insieme dei riscontri raccolti, è stato dichiarato in arresto e condotto al Centro di prima accoglienza di Genova. In seguito, il Gip minorile ha convalidato l’arresto applicando la misura della custodia in carcere. "Si tiene a precisare che le indagini sono in corso di sviluppo, potendo emergere in futuro elementi di segno contrario rispetto a quelli sino ad ora raccolti, a favore quindi dell’indagato, da presumersi innocente sino a quando non sia pronunciata sentenza di condanna definitiva", spiegano dal Comando di Cuneo.