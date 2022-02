Casale Monferrato: mansarda in fiamme in frazione Roncaglia

Si sono concluse alle 10 di questa mattina le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio di una abitazione avvenuto questa notte intorno alle 2 in località Roncaglia, frazione di Casale Monferrato.

Il rogo ha interessato la mansarda di circa sessanta metri quadrati di un'abitazione di due piani. Il tempestivo intervento delle squadre di vigili del fuoco, giunte da Casale Monferrato ed Alessandria con autoscala ed autobotte, hanno consentito alle fiamme di non estendersi all’abitazione confinante. Non risultano persone coinvolte e le cause sono in fase di accertamento. Sono intervenuti anche Enel e la polizia di Casale.