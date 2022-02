Incidente sulla Sp 50 Altavilla Fubine

I vigili del fuoco del distaccamento di Casale Monferrato, intorno alle 13,30 di oggi, sabato 19 febbraio, sono intervenuti in strada Sp 50 Altavilla Fubine per un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Hanno messo in sicurezza i veicoli al fine di agevolare il personale 118 alle operazioni di soccorso delle quattro persone coinvolte. Sono intervenuti anche i carabinieri per stabilire la dinamica dell'incidente.