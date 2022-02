Auto finisce in un canale di irrigazione, morto il conducente

Una squadra di vigili del fuoco della centrale di Novara, con in supporto una autogru, è intervenuta oggi, martedì 15 febbraio, verso le ore 11.30 a Novara in via case sparse frazione Torrion Quartara per un incidente stradale.

Un'auto si è ribaltata in un canale d’irrigazione. L'intervento degli operatori è consistito nel recuperare l’auto ed estrarre la persona all’interno, purtroppo deceduta. Sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale.