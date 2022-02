Gestione illecita di rifiuti: sequestrata una cava a Romagnano Sesia

I carabinieri forestali della stazione di Carpignano Sesia hanno sequestrato una cava a Romagnano e denunciato gli amministratori per reati ambientali ed edilizi e per violazione di sigilli.

“Sul sito di cava già in passato erano state riscontrate violazioni ambientali ed edilizie quali illecite attività di scavo e movimento terra su aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale (per la vicinanza al fiume Sesia) e gestione illecita dei rifiuti derivanti dalla lavorazione del materiale litoide che avevano portato al sequestro di parte dei terreni e di mezzi d’opera – spiegano dal Comando di Novara – Il provvedimento disposto dal gip è stato motivato dalla reiterazione delle condotte illecite sulle aree già in sequestro, dalla continuazione dell’alterazione dello stato dei luoghi e dall’ampliamento dell’attività estrattiva non autorizzata accertato dai militari con successivi monitoraggi del sito”.

I carabinieri hanno acquisito anche una copiosa documentazione al fine di effettuare i necessari approfondimenti sulla gestione dei materiali nella cava. L’amministratore della società ed il responsabile delle opere realizzate (entrambi italiani residenti in provincia) sono indagati per gestione illecita di rifiuti, violazione di sigilli e realizzazione di opere in assenza o difformità del titolo abilitativo anche in aree sottoposte a vincolo ambientale.