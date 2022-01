"Case fantasma" per evadere il fisco, sequestrati beni per 500 mila euro

Le Fiamme gialle di Fossano hanno scoperto diverse operazioni finanziarie messe in campo da un imprenditore, insieme ad altre due persone, al fine di evadere il fisco. I finanzieri hanno sequestrato immobili e denaro per un totale di 500 mila euro.

L'uomo, coadiuvato dalla propria moglie e da un consulente, ha generato sospetti a causa di alcune operazioni finanziarie condotte in perdita: l'imprenditore aveva riscosso alcuni certificati di deposito, per circa 170 mila euro, incassandoli al di sotto del valore nominale. "E’ stato quindi scoperto un elaborato disegno criminoso attraverso cui l’imprenditore, avvalendosi del concorso della propria moglie e di un consulente esterno alla società, stava procedendo all’alienazione di tutti i suoi beni mobili ed immobili, per sfuggire al fisco - spiegano dal Comando - Le indagini hanno svelato che, ancora prima dell’incasso dei certificati di deposito, l’imprenditore aveva stipulato un preliminare di vendita di 3 immobili ad una società riconducibile a persone di sua fiducia, in modo tale da evitare l’azione coattiva del fisco sugli stessi. A distanza di pochi mesi, in realtà, gli immobili erano stati venduti a soggetti estranei all’indagine dal medesimo imprenditore il quale era rimasto in possesso degli stessi e, al fine di “schermare” i proventi dell’operazione, ha fatto svolgere tutte le operazioni al proprio consulente, compreso l’incasso della vendita. Ulteriori atti fraudolenti sono stati commessi a vantaggio della moglie dell’imprenditore, alla quale lo stesso ha donato, in regime di separazione dei beni, denaro e l’abitazione ove i due hanno posto la propria residenza".

I tre sono stati denunciati per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro preventivo di immobili e denaro per un totale complessivo di 500 mila euro.