Castelletto sopra Ticino: incidente nella notte, due feriti

Incidente con due feriti nella notte a Castelletto sopra Ticino: una squadra di vigili del fuoco di Arona è intervenuta alle 3 circa per un incidente stradale con persone rimaste incastrate nell'auto.

La squadra, dopo aver messo in sicurezza l'area dell'incidente, ha portato in salvo uno dei 2 occupanti dell'auto e collaborato col personale del 118 per estrarre l'altra persona ferita dall'auto. Tutte e 2 le persone sono state trasportate all'ospedale di Borgomanero. Sono intervenuti anche i carabinieri di Arona per i rilievi del caso.