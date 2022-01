Sequestrati 114 mila palloncini non a norma: "Rischio soffocamento"

I finanzieri del Comando provinciale di Asti hanno sequestrato 114 mila palloncini in lattice del valore di circa 60 mila euro.

"I prodotti sequestrati amministrativamente sono risultati mancanti delle prescritte “Avvertenze” e delle informazioni di sicurezza, elementi necessari a consentire agli utenti finali un'esatta valutazione degli eventuali effetti dannosi - fanno sapere dal Comando provinciale - In particolare, alcuni giocattoli possono risultare pericolosi per i bambini di età inferiore a quella suggerita senza la presenza di un adulto, sussistendo il rischio di soffocamento. Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti dei prodotti elettrici irregolari (lampadari plafoniere) privi dei requisiti prescritti dal “codice del consumo” che sono stati altresì sequestrati. I titolari delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, che possono arrivare sino a 10.000 euro".