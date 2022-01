Market etnico vendeva pesce in cattivo stato di conservazione

Sequestri e multa per un market etnico a Novara.

Nella pomeriggio di martedì 11 gennaio, la polizia di Stato – nello specifico la Divisione polizia amministrativa della Questura – e la polizia locale di Novara hanno effettuato un'attività di controllo in un esercizio pubblico etnico di corso Milano. "Dalle verifiche interne è emerso che il titolare dell’attività deteneva, ai fini della vendita, alcuni prodotti ittici, per un peso netto di circa 13 Kg, in cattivo stato di conservazione in quanto gli stessi erano privi di qualsiasi involucro protettivo che li tutelasse dalle pessime condizioni igieniche del box congelatore in cui erano deposti - spiegano dalla Questura - Il prodotto ittico, oltre a emanare un odore ammoniacale, aveva bruciature da freddo sulla cute. Gli alimenti erano conservati nel congelatore senza l’osservanza di idonea procedura in quanto il termometro per il rilievo della temperatura segnava – 8° contrariamente alla temperatura di conservazione prevista a -18°". Il titolare ha dovuto distruggere immediatamente il pesce alla presenza degli agenti.

Nel prosieguo dell’ispezione, inoltre, sono state trovate diverse confezioni, poi sequestrate, di prodotti per la cura della persona, totalmente prive di informazioni in lingua italiana (creme per i capelli, tinte per capelli, rossetti ecc.). Al termine dell'ispezione il titolare è stato segnalato per “Divieto di vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione”.