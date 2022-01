False dichiarazioni per il reddito di cittadinanza: 53 persone denunciate

I carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Domodossola, dopo un'indagine condotta in collaborazione con i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Verbania, hanno denunciato 53 persone, tutte residenti in Comuni ossolani, che hanno fornito false dichiarazioni per ottenere il sussidio.

Di questi, 8 sono cittadini di origine straniera, che però hanno i requisiti di permanenza da almeno 10 anni sul suolo italiano. Sono ritenuti responsabili di violazioni riguardo la percezione del reddito di cittadinanza. "La complessa attività investigativa, avviata nel novembre scorso, incrociando quanto dichiarato nella domanda del sussidio con i beni posseduti/intestati dagli interessati, ha riguardato tutta l’Ossola ed è emerso che gli indagati hanno omesso di dichiarare nella domanda del reddito di essere proprietari di beni mobili durevoli, quali macchine, motocicli, imbarcazioni ed ogni altro veicolo a motore ad essi intestato - spiegano dal Comando - L’attività svolta dai militari dell’Arma domese, ha permesso così di ricostruire i singoli periodi di errata percezione e di scoprire che a tali soggetti sono stati irrogati oltre 420 mila euro complessivi di beneficio, percepito indebitamente con il conseguente danno alle casse dello Stato. Alcuni di essi, hanno dichiarato solo parzialmente i veicoli a propria disposizione, altri ancora hanno dichiarato di non avere nessun mezzo in loro disponibilità".