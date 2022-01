Verbania: trovato un uomo privo di vita in via Gramsci di Pallanza

**AGGIORNAMENTO ORE 14,30**

A quanto riferito dai carabinieri l’uomo M.P., classe ‘55, era originario di Premosello-Chiovenda ma viveva a Verbania da solo, dopo aver perso la propria madre circa un anno fa, e frequentava il bar Roma a Pallanza, di fronte al quale è stato ritrovato senza vita. "E' stato descritto come una persona fortemente in difficoltà e, da diverso tempo a questa parte, con un precario stato di salute che lo portava spesso a ricevere aiuti e interventi di soccorso da parte del personale sanitario. Anche ieri sera, mentre si trovava per strada nei pressi del citato bar, ha accusato un malore che lo ha portato a perdere l’equilibrio e cadere e per il quale é stato fatto intervenire il 118. L’uomo ha poi rifiutato il trasporto e ricovero in ospedale - proseguono i militari di Verbania - Questa mattina é stata una signora che abita in zona e che stava portando a spasso il cane a vederlo per prima accasciato al suolo, allertando subito i soccorsi nella convinzione che avesse nuovamente avuto un malore. Il personale sanitario, giunto sul posto, ha constato il decesso dell’uomo e richiesto l’intervento dell’Arma a causa di diverse tracce ematiche intorno e sul corpo".

I carabinieri, dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso, hanno constatato "l’assenza di elementi riconducibili ad eventuali aggressioni e qualsivoglia altra causa di morte violenta, appurando che le tracce di sangue trovate sull’uomo e intorno al corpo fossero conseguenza di una forte caduta al suolo. Hanno quindi provveduto, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, a far rimuovere la salma che é stata trasportata presso l’obitorio dell’Ospedale Castelli di Verbania, ove poco fa si é concluso l’esame esterno cadaverico da parte del medico legale, il quale ha confermato l’ipotesi investigativa originale della morte sopraggiunta a causa di avanzato stato di ipotermia conseguente a precedente malore".

Questa mattina, lunedì 10 gennaio, i carabinieri dell’Arma di Verbania sono intervenuti in via Gramsci di Pallanza perché era stato segnalato il corpo di un uomo, italiano classe 1955, privo di vita e con tracce di sangue.

I primi accertamenti non sembrano ricondurre ad una morte violenta, ma l’attività di rilievo è ancora in corso.