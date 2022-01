Ha rubato per mesi pane, pizze e focacce

I carabinieri della stazione di Villadossola hanno denunciato un cittadino di Verbania, responsabile di

aver rubato numerosi chilogrammi di pane e derivati e di essersi impossessato di una impastatrice dal

laboratorio nel quale lavorava.

E’ successo a Villadossola, dove un impiegato in un laboratorio di panificazione, per svariati mesi, da

maggio fino a dicembre dell’anno scorso, ha sottratto numerosi chilogrammi di pane che

avrebbe dovuto consegnare alle varie rivendite nel circondario del comune ossolano, con l’intento di

rivenderlo in proprio e ricavarne un guadagno extra. Ad accorgersi di ciò sono stati i titolari del panificio,

in seguito alle lamentele dei rivenditori i quali spesso si sono visti consegnare un quantitativo inferiore

rispetto a quello ordinato.

Fatta la denuncia alla ai carabinieri di Villadossola, i militari hanno proceduto alla visione dei

filmati di sorveglianza presenti all’interno del laboratorio e a sentire le persone informate sui fatti,

riuscendo così a ricostruire la vicenda. Oltre al pane, nei mesi sono spariti anche svariati chili di pizze,

focacce e prodotti da forno. E’ inoltre emerso dalle telecamere, che lo stesso ha prelevato una impastatrice

dall’interno dei locali di panificazione senza mai restituirla ai proprietari.

Individuato così il responsabile, che da ulteriori accertamenti è emerso non essere nuovo a reati di questo

tipo, i carabinieri hanno proceduto a denunciarlo per furto aggravato ed appropriazione indebita.

Complessivamente il danno stimato si aggira sui 3000 euro.