Casale Monferrato: intervento contro l'occupazione abusiva di una casa

Intervento contro l’occupazione abusiva di un immobile da parte della polizia locale di Casale Monferrato.

A seguito di una segnalazione dell’Atc - Agenzia Territoriale per la Casa di Alessandria, gli agenti della polizia locale sono intervenuti in un edificio di corso Verdi, dove è stata riscontrata l’occupazione abusiva di un alloggio da parte di un nucleo familiare di cittadini albanesi, composto da due adulti e due minorenni. "Il nucleo, per quanto accertato, aveva preso possesso dell’alloggio da poco di più di due mesi - spiegano dal Comando - L’Atc ha però comunicato che l’appartamento, libero dall’estate, aveva già un legittimo assegnatario, il quale era in attesa di prenderne possesso. Preso atto della situazione, e considerata l’impossibilità di procedere nell’immediatezza all’esecuzione dello sgombero, è stata avviata una trattativa tra il commissario capo Vittorio Pugno, comandante della polizia locale, e il capofamiglia, che ha portato all’assicurazione che gli occupanti avrebbero lasciato spontaneamente l’immobile entro pochi giorni".

Fatto che si è concretizzato ieri, mercoledì 22 dicembre, sotto il costante monitoraggio della polizia locale che, successivamente, ha riconsegnato alla disponibilità dell’Atc e del legittimo assegnatario l’alloggio. La famiglia ha trovato ospitalità da alcuni parenti residenti a Mortara. Gli occupanti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per il reato di occupazione arbitraria di edificio pubblico come previsto dal codice penale.