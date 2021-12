Biella: sorpresi dai carabinieri mentre rubano in un'abitazione

Rubano in una abitazione del centro di Biella: scoperti dai carabinieri tentano la fuga, ma vengono immediatamente catturati con la refurtiva ed arrestati.

I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile, sono stati allertati dal 112 a causa di alcuni strani rumori provenienti da un alloggio di via Piemonte. La pattuglia si è insospettita dalla presenza di alcuni individui che, all’interno di uno stabile, erano intenti ad armeggiare con oggetti di vario genere. Si trattava di due ventenni di origine albanese, che nella tarda serata di sabato 18, approfittando della temporanea assenza dei padroni di casa, sono penetrati all’interno di un’abitazione del centro abitato di Biella, alla ricerca di oggetti di valore da asportare.

I due erano entrati nell’abitazione rompendo il vetro di una finestra della camera da letto, e stavano ancora operando indisturbati utilizzando trapani e smerigliatrici da taglio, utensili portatili e a batteria e altri arnesi da scasso. Colti sul fatto, i due hanno tentato di darsi alla fuga, “seminando” lungo il percorso alcuni oggetti utilizzati per il furto, ma sono stati immediatamente inseguiti, raggiunti e bloccati dai militari operanti nei pressi di via Abruzzi.

Gli arnesi sono stati sequestrati e la refurtiva, consistente in denaro, gioielli ed altri effetti personali, restituita al proprietario. I due giovani cittadini albanesi sono risultati sprovvisti di permesso di soggiorno, venendo per questo anche denunciati per la violazione della normativa sull'immigrazione. Sono stati poi arrestati e portati in carcere.