Abbandona rifiuti edili nel bosco: scoperto e denunciato

Abbandona rifiuti nel bosco: scoperto e denunciato dai carabinieri forestali.

La stazione carabinieri forestale di Lesa ha individuato e denunciato per gestione illecita di rifiuti un imprenditore edile di nazionalità albanese per aver abbandonato nei boschi attigui alla Sp 159 dei fusti contenti macerie da demolizione e rifiuti vari pericolosi e non. Gli accertamenti dei militari, partiti dall’esposto di un cittadino, hanno permesso di accertare la dinamica dei fatti. Seguendo alcuni contrassegni distintivi dei fusti abbandonati ed effettuando ulteriori accertamenti, i carabinieri forestali sono risaliti al titolare di una ditta edile con sede ad Arona, il quale dinanzi all’evidenza ha di fatto ammesso la responsabilità dell’accaduto.

I rifiuti sono stati sequestrati ed il responsabile è stato denunciato per illecita gestione di rifiuti, reato punito con l’arresto da tre mesi a due anni. Nei suoi confronti scatterà anche l’obbligo di rimozione e corretto smaltimento.