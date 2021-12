Ruba un borsone di pasti pronti per le scuole ma viene scoperto

Ruba un borsone di pasti pronti per le scuole all'azienda che li distribuisce, ma viene scoperto dai carabinieri.

Intorno alle 2 di sabato 4 dicembre, i militari della Sezione radiomobile del Comando compagnia carabinieri di Verbania hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 47 anni, noto pregiudicato del posto. Poco prima, l’equipaggio dei carabinieri ha notato l’uomo che si aggirava a piedi, con fare sospetto e con un voluminoso contenitore in plastica, a Verbania lungo Corso Cairoli. È stato immediatamente fermato e sottoposto a controllo. All’interno del contenitore i militari hanno rinvenuto generi alimentari di vario tipo per i quali il malvivente ha fornito giustificazioni poco credibili. Gli operatori, notando che a poca distanza c'era un'azienda che produce e distribuisce i pasti per le scuole del capoluogo e nutrendo il forte sospetto che quegli alimenti fossero stati appena rubati, si sono diretti sul posto. Qui hanno subito notato che la porta d’ingresso era stata forzata e hanno provveduto a chiamare il responsabile della ditta il quale, arrivato pochi minuti dopo, ha riconosciuto quali propri i generi alimentari che il 47enne stava portando via.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto e l'uomo è stato arrestato e portato in caserma, dove è stato rinchiuso in camera di sicurezza ed trattenuto, in attesa del rito per direttissima, al termine del quale il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha imposto la misura dell’obbligo di presentazione tre volte alla settimana.