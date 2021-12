Aggredisce la moglie davanti ai figli minorenni, arrestato

Aggredisce la moglie e cerca di entrare nella camera dove si è barricata.

I carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 34enne rumeno che, nella serata del 28 novembre, al termine dell’ennesima lite, ha aggredito la moglie convivente, alla presenza dei figli minori, danneggiando alcune finestre nel tentativo di accedere alla stanza in cui la donna si era barricata e da dove è riuscita a chiamare il 112, chiedendo aiuto. I carabinieri di Tortona, Volpedo e Villalvernia, intervenuti sul posto, hanno arrestato l’uomo che, dopo l’udienza di convalida, è stato messo in custodia cautelare nel carcere di Alessandria.