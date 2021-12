Spara ai cinghiali con un fucile semiautomatico dalla strada

Ha sparato con un fucile semiautomatico dalla strada, nei campi dietro l’ospedale Borsalino di Alessandria, alcuni colpi in direzione di tre cinghiali, ma è stato ripreso in un video.

La Questura di Alessandria è così riuscita a risalire all'identità dell'uomo, a cui sono state immediatamente ritirate tutte le armi in dotazione ed il porto d'armi uso caccia, ad opera del personale in forza alla Divisione amministrativa della Questura di Alessandria. Il cacciatore è stato denunciato per il reato ai sensi dell’articolo 703 del codice penale; l'arma utilizzata è stata sequestrata. Sono in corso ulteriori accertamenti sull'eventualità che gli animali comparsi nel video siano stati colpiti dai colpi esplosi.