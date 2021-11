Romentino: i vigili del fuoco salvano un cane caduto in un canale

I vigili del fuoco salvano un cane caduto in un canale.

E' acceduto a Romentino nella mattinata di oggi, lunedì 29 novembre, intorno alle 9,30, quando un squadra del Comando di Novara è intervenuta per salvare il cane, caduto nel canale diramatore Vigevano, che non riusciva a uscire dal corso d'acqua per via delle sponde in cemento. Gli operatori, entrando nel canale con idoneamente attrezzati, sono riusciti a recuperare l'animale, riconsegnandolo al proprietario che ha poi provveduto a portarlo da un veterinario.