Fermato mentre trasporta prodotti surgelati a temperatura ambiente

Una pattuglia della Sezione polizia stradale di Alessandria – Distaccamento di Tortona, durante il servizio di vigilanza stradale sulle strade statali della provincia alessandrina, ha fermato e sottoposto a un controllo un autocarro Iveco Daily, al km 116 della SP. 10.

Alla guida del veicolo vi era un 55enne residente in provincia di Alessandria. Dopo aver effettuato il controllo documentale, gli agenti sono stati attratti da un forte odore nauseabondo che proveniva dal vano di carico del furgone e, non appena hanno aperto i portelloni posteriori, hanno accertato che il conducente stava trasportando dei prodotti surgelati a temperatura ambiente, in cattivo stato di conservazione e completamente scongelati; anche il vano di carico era completamente insudiciato da una sostanza verosimilmente alimentare di colore giallastro, dichiarata maionese dallo stesso conducente. Infatti, la merce, come riportato sulle etichette, doveva essere trasportata ad una temperatura di -18 °C e non a temperatura ambiente, anche perché il gruppo refrigerante non era in funzione e, da una più attenta verifica, era scollegato dall’impianto elettrico del mezzo.

Gli operatori, con l’ausilio del personale dell’Asl di Alessandria, Dipartimento di Prevenzione, che ne ha confermato il cattivo stato di conservazione, hanno sequestrato la merce, al fine di evitare che la stessa venisse immessa nella filiera della distribuzione alimentare e, di conseguenza, nuocere alla salute dei consumatori. Il conducente oltre ad essere sanzionato con una multa di 2100 euro, è stato anche denunciato per trasporto di generi alimentari in cattivo stato di conservazione.