Dal 1998 maltrattava la moglie, denunciato un marocchino di 57 anni

Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato: i militari della stazione di Balzola, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un marocchino di 57 anni che, dal 1998 e in modo continuativo, avrebbe maltrattato la moglie con insulti e violenze, anche fisiche, colpendola, nel corso dell’ultimo evento del mese di ottobre, al volto, causandole lesioni giudicate guaribili in circa otto giorni. In seguito alla comunicazione all’Autorità Giudiziaria, sono state attivate le procedure del “Codice Rosso”, ovvero una procedura d'urgenza introdotta da una legge del 2019 per combattere i reati legati alla violenza di genere e a quella familiare.