Nascondeva gli stupefacenti da spacciare tra le scarpe in riparazione

Nascondeva lo stupefacente da smerciare tra gli attrezzi da lavoro e le calzature in riparazione sugli scaffali della sua attività commerciale.

È quello che hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Racconigi lo scorso fine settimana nel corso dei servizi volti al contrasto dello spaccio e alla prevenzione del consumo di droga. Dopo avere notato un andirivieni sospetto di persone da e per un negozio di riparazione calzature, i carabinieri hanno perquisito i locali aperti al pubblico e l’abitazione dell’uomo titolare dell’attività, un italiano di 56 anni, trovando tra gli scaffali da lavoro circa un etto e mezzo di hashish, di cui una parte già suddivisa in confezioni pronte per la cessione e ulteriori 26 grammi di marijuana, diversi bilancini digitali di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente ritrovato è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.