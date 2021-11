Sorpreso ad imbrattare le carrozze di un treno: denunciato

Un indagato, oltre 600 persone controllate di cui 158 straniere e 32 minori e 97 operatori impegnati in 22 stazioni ferroviarie. 7 sanzioni amministrative e 8 al codice della strada.

Questi i risultati dell’operazione “Rail safe day”, una giornata di controlli straordinari effettuata lo scorso 16 novembre dal personale del Compartimento polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta e disposta dal Servizio polizia ferroviaria a livello nazionale, con l’intensificazione delle attività di vigilanza nelle stazioni di entrambi le regioni, al fine di evitare comportamenti scorretti, come l’attraversamento dei binari o l’indebita presenza nelle aree ferroviarie ad accesso riservato.

A Torino Porta Nuova i poliziotti hanno denunciato un 21enne italiano per imbrattamento e deturpamento. Il giovane, unitamente ad altri coetanei, in corso di identificazione, è stato sorpreso nel deposito dei treni denominato “Parco Campi” mentre era intento a a fare graffiti su un convoglio. Accompagnato negli uffici di polizia, all’interno dei tre zaini che aveva al seguito sono state trovate 11 bombolette spray, un rullo, un barattolo di vernice e guanti, poi sottoposti a sequestro. Il 21enne è stato anche multato per la violazione del regolamento di polizia ferroviaria in quanto si è introdotto nell’area ferroviaria interdetta alle persone non autorizzate.