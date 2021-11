Irregolari, aggrediscono i poliziotti che li fermano: arrestati

Per eludere un controllo, essendo irregolari e con precedenti, hanno aggredito i poliziotti che li hanno fermati.

Alcune pattuglie della polizia di Novara, mentre effettuavano attività di controllo del territorio, hanno notato due giovani stranieri che, vedendoli, hanno cercato di allontanarsi. Dopo essere stati raggiunti, i due soggetti, con l’intento di eludere il controllo, hanno aggredito gli agenti intervenuti: ne è nata una colluttazione, in cui tre poliziotti hanno riportato alcune ferite.

Arrestati per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo un controllo in Questura è emerso che uno dei due, classe 1984, cittadino marocchino e irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, era destinatario di due ordini di carcerazione, uno emesso dalla Procura di Milano per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e l’altro dal Tribunale di Novara, per reati in materia di stupefacenti; mentre l'altro, classe 1997, cittadino marocchino, anche egli irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, era destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Novara estesa anche a livello provinciale. Dopo il rito per direttissima che ha convalidato l'arresto, i due sono stati portati in carcere.

Un terzo cittadino marocchino, classe 1977, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato poi arrestato in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Novara per cumulo di pena legato a reati in materia di armi; anch'egli è stato portato alla Casa circondariale di Novara.