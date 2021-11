In due a bordo di un monopattino elettrico: multati con 100 euro

Si stavano recando al lavoro all’interporto di Rivalta Scrivia in due a bordo di un monopattino elettrico.

Pochi giorni fa una pattuglia della Sezione polizia stradale di Alessandria – Distaccamento di Tortona, impegnata nel controllo del territorio, sulla SS.10 nei pressi di Tortona, ha notato sul margine destro della strada un monopattino elettrico con a bordo due persone. I due occupanti, di nazionalità straniera, provenienti da Tortona si stavano recando all’interporto di Rivalta Scrivia. Affiancati dalla pattuglia della Stradale, sono stati fermati e il conducente multato con una sanzione di 100 euro.

Negli ultimi tempi particolare attenzione è stata posta dagli uomini della stradale sul tratto di strada che collega Tortona a Rivalta Scrivia, molto trafficato in determinati orari della giornata, poiché percorso da molte persone che usano il monopattino o biciclette per gli spostamenti. La polizia di Stato ricorda che la circolazione di tale tipologia di veicolo non consente il trasporto di passeggeri così com’è vietato recare intralcio o pericolo ai pedoni; in condizioni di scarsa visibilità, è altresì obbligatorio indossare il giubbotto catarifrangente.