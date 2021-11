Esibisce agli agenti patente e contratto falsi: 6 mila euro di multa

In transito sull’autostrada A/26 Genova – Gravellona, dopo essere stato fermato da una pattuglia della Sottosezione polizia stradale di Ovada, ha esibito agli agenti una patente falsa.

Il conducente di un mezzo pesante non è però riuscito ad ingannare gli operatori in quanto la patente, sebbene ben fatta, aveva delle difformità evidenti, come l’assenza dei sistemi di sicurezza, e la qualità di stampa dei caratteri dei dati del conducente, che era palesemente diversa dagli originali. A seguito di successivi e più approfonditi accertamenti, è emerso che tutti i documenti esibiti non riportavano le esatte generalità del soggetto, il quale era stato destinatario di un precedente provvedimento di revoca della patente di guida. Oltre alla patente di guida infatti è risultato che l’autotrasportatore aveva un contratto di lavoro, con lo stesso nominativo riportato sulla patente, di una terza persona estranea al tutto.

Il documento ed il contratto di lavoro sono stati sequestrati e trasmessi al Gabinetto regionale della polizia scientifica di Genova per gli accertamenti tecnici. Il conducente è stato multato per essersi messo alla guida avendo la patente revocata, per essere sprovvisto della carta conducente del cronotachigrafo, per un ammontare di circa 6 mila euro, ma soprattutto denunciato per i reati di falsità materiale in atto amministrativo commessa dal privato, sostituzione di persona e per aver reso false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Infine, nei confronti del datore di lavoro sono state avviate ulteriori indagini finalizzate ad accertare eventuali responsabilità penali.