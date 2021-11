Incendio a bordo di un autobus sulla Novara-Trecate

Prende fuoco un autobus tra Novara e Trecate: per fortuna nessun passeggero era a bordo.

Una squadra di vigili del fuoco della sede centrale di Novara, con ausilio di un'autobotte, è intervenuta sulla statale Sp11 al km 101, tra Novara e Trecate, per l'incendio di un autobus. La squadra ha provveduto ad estinguere le fiamme e ha messo in sicurezza lo scenario. Non c'era a bordo alcun passeggero, tranne i due autisti. E' intervenuta la polizia locale di Novara.