Trovati con 14 chili di stupefacente: arrestati 3 giovani

La polizia di Novara ha arrestato tre persone, tutte residenti a Novara e con precedenti specifici, trovate in possesso di sostanza stupefacente (marijuana e hashish), per un totale di 14 chilogrammi.

"L’attività ha avuto origine da numerose segnalazioni di cittadini, che avevano notato la presenza di diversi soggetti dediti al consumo in varie zone della città - spiegano dalla Questura - Gli investigatori pertanto, svolgendo delle attività di monitoraggio e osservazione hanno identificato vari soggetti che poi effettivamente sono risultati in possesso anche di importanti quantitativi di sostanze stupefacenti". Il 5 ottobre è stato arrestato un cittadino italiano di 21 anni, trovato in possesso di un chilogrammo di marijuana; il 16 ottobre un cittadino albanese di 20 anni, trovato in possesso di un chilogrammo e quattrocento grammi di marijuana e 300 grammi di hashish e nella giornata del 30 ottobre un ragazzo italiano di 31 anni, che aveva 10 chilogrammi di marijuana. Ai primi due giovani è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma, mentre al terzo la misura cautelare degli arresti domiciliari. "Lo stupefacente sequestrato nel corso delle singole attività, destinato a una larga platea di consumatori di questo capoluogo, oltre a generare un elevato allarme sociale nella comunità, avrebbe garantito agli spacciatori un guadagno di oltre 100.000 euro", precisano dalla polizia.