Vivevano in pessime condizioni igieniche in locali fatiscenti

Nel pomeriggio del 4 novembre, i carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno eseguito un controllo dello stabile abbandonato dell’ex caserma “Giorgi”, che si affaccia sull’ampio piazzale Leoni di Liguria.

L’attività, avviata per verificare l’occupazione dei locali da parte di senzatetto, spacciatori e tossicodipendenti, ha consentito di individuare due marocchini, entrambi con precedenti di polizia, che dimoravano in pessime condizioni igienico-sanitarie nei locali fatiscenti al piano terra, dove i carabinieri hanno trovato due brande con materasso, nonché generi alimentari, effetti personali e indumenti abbandonati sul pavimento. Uno dei due, 22enne, è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, oltre a essere stato denunciato perché irregolare sul territorio nazionale.