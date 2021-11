Neopatentato da 20 giorni: trovato positivo all'alcoltest

Neopatentato da soli 20 giorni, è stato fermato dalla polizia per un controllo ed è stato trovato positivo al controllo alcoltest.

E’ accaduto la scorsa settimana ad una pattuglia della polizia stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme -, impegnata in uno dei tanti servizi predisposti proprio per contrastare il fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche alla guida. Oltre alla multa, per il ragazzo è scattato anche il ritiro della patente di guida e la decurtazione di 20 punti: punteggio raddoppiato essendo neopatentato. Il giovane terminato il periodo di sospensione della patente di guida, che verrà deciso dal prefetto di Alessandria, dovrà nuovamente effettuare le visite mediche per ottenere il titolo abilitativo alla conduzione di veicoli.

La polizia di Stato ricorda che "ai neo-patentati (un anno dal conseguimento), sino all'età di 21 anni, così come ai conducenti professionali mentre svolgono la loro attività, di non bere prima di mettersi alla guida in quanto non è tollerata alcuna alterazione dovuta all'assunzione di alcool e, pertanto, il valore di accertamento per tale tipologia di conducenti dovrà sempre essere pari a 0 g/l. il particolare rigore legislativo per tali categorie di guidatori è parametrato, da una parte con la poca esperienza al volante, dall’altra con l’estrema frequenza nell’utilizzo di veicoli che, anche per le loro dimensioni, possono arrecare gravi pericoli all’utenza stradale. Si raccomanda comunque a tutti i guidatori di non mettersi al volante dopo il consumo di sostanze alcoliche":