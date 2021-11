Possesso di stupefacenti, denunciate sette persone

I carabinieri della provincia di Cuneo nel corso del ponte di Ognissanti hanno denunciato a piede libero sette persone, tutte sorprese in possesso di sostanze stupefacenti in quantitativo tale da presumerne lo spaccio.

Si tratta in particolare di: due cittadini francesi di 26 e 24 anni, controllati a bordo di un furgone nel comune di Gaiola (Cn) e trovati in possesso di 8 barattoli contenenti infiorescenze essiccate di cannabis indica; due cittadini italiani, entrambi 19enni ed un marocchino 21enne, controllati a Mondovì e trovati in possesso di circa 13 g di hashish nascosti in un pacchetto di sigarette e di un bilancino di precisione; un cittadino albanese 34 enne, controllato a Dronero (Cn) in un esercizio commerciale e trovato in possesso di 7 involucri di cellophane contenenti complessivamente 8,5 g di cocaina; un cittadino ghanese 26enne, controllato a Cuneo, corso Giolitti, e trovato in possesso di 7 involucri contenenti poco più di 8 g di marijuana, oltre che diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Quest’ultimo è stato anche arrestato in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria di Cuneo per ripetute violazioni del divieto di dimora al quale era sottoposto.